VMware va débourser 5 milliards de dollars pour des entreprises dédiées à la sécurité du cloud, Afin de créer des applications modernes d'entreprise et protéger les charges de travail 3PARTAGES 5 0 Le géant de la virtualisation VMware Inc. a placé son argent là où il se trouve aujourd'hui, en annonçant les acquisitions du fournisseur de plate-forme de développement logiciel Pivotal Software Inc. leader du cloud fournisseur de plate-forme native, et de la firme de cybersécurité Carbon Black Inc. acteur de la cybersécurité des terminaux mobiles, pour un prix combiné estimé à 4,8 milliards de dollars.





D'une part, VMware et Pivotal Software ont annoncé que les sociétés avaient conclu un accord définitif en vertu duquel VMware rachèterait Pivotal à un prix pondéré de 11,71 dollars par action, au total, la contrepartie de la fusion représente une valeur d'entreprise de 2,7 milliards de dollars pour Pivotal.



Après la clôture de la transaction, VMware sera en mesure de fournir le portefeuille le plus complet basé sur Kubernetes destiné aux entreprises pour les applications modernes. « Kubernetes est en train de devenir le standard de facto pour les applications modernes multi-cloud. Nous sommes ravis de combiner la plate-forme de développement, les outils et les services de Pivotal avec les capacités d'infrastructure de VMware pour fournir un portefeuille complet de Kubernetes permettant de créer, d'exécuter et de gérer des applications modernes », a déclaré Pat Gelsinger, PDG de VMware. « Il est important de noter que l’ajout de Pivotal à notre plate-forme accélère notre vision plus générale et renforce notre position de leader dans l’infrastructure informatique moderne multi-cloud.





« Le temps est idéal pour unir nos forces à VMware, un leader du secteur partageant notre engagement à apporter des contributions à la communauté open source et notre objectif consistant à ajouter de la valeur aux développeurs au-delà de Kubernetes », a déclaré Rob Mee, PDG de Pivotal. « VMware a déjà fait ses preuves en aidant les organisations à exploiter et gérer une infrastructure cohérente pour la prise en charge d'applications critiques. Nos deux sociétés ont déjà construit une base solide sur la réussite de notre collaboration VMware PKS. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec VMware afin de fournir encore plus de valeur aux clients qui construisent des applications modernes ».



« Le conseil d'administration de VMware est déterminé à créer de la valeur pour tous les actionnaires », a déclaré Karen Dykstra, présidente du comité spécial du conseil d'administration de VMware. « Après une évaluation approfondie et indépendante de ses conseillers et une étroite collaboration avec l’équipe de gestion de VMware, le comité spécial a recommandé au conseil d’approuver cette transaction avec Pivotal, en raison de sa forte valeur stratégique à long terme pour la société et ses clients ».



Par ailleurs, VMware et Carbon Black, un leader en protection cloud, ont annoncé la signature par les deux sociétés d’un accord définitif en vertu duquel VMware acquerra Carbon Black dans le cadre d’une transaction représentant une valeur de 2,1 milliards de dollars. Après la finalisation de la transaction, VMware sera positionné pour fournir une sécurité dans le cloud qui protégera mieux les charges de travail et les clients de l’entreprise grâce au big data, à l’analyse comportementale et à l’intelligence artificielle.



« Le secteur de la sécurité est défaillant et inefficace avec trop de solutions fragmentées et aucune architecture de plate-forme cohérente. En intégrant le Carbon Black dans la famille VMware, nous faisons maintenant un énorme pas en avant en matière de sécurité et fournissons une plate-forme d'entreprise pour administrer et protéger les charges de travail, les applications et les réseaux », a déclaré Gelsinger. « Grâce à cette acquisition, VMware occupera également une position de leader en matière de sécurité pour la nouvelle ère des applications modernes livrées depuis n'importe quel cloud vers n'importe quel appareil ».





« Aujourd'hui, marque une étape importante pour Carbon Black, VMware et l'ensemble du secteur de la cybersécurité », a déclaré Patrick Morley, PDG de Carbon Black. « Nous avons maintenant la possibilité d'intégrer de manière transparente la plate-forme de protection des points d'extrémité native au cloud de Carbon Black dans tous les points de contrôle de VMware. Ce type de démarche audacieuse correspond exactement à ce que les industries de l'informatique et de la sécurité cherchent à voir depuis très longtemps. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de VMware pour continuer à fournir une plate-forme de cloud de sécurité moderne aux clients du monde entier. De plus, nous sommes heureux que la transaction d'aujourd'hui offre aux actionnaires de Carbon Black une valeur immédiate et substantielle ».



« Ces acquisitions répondent à deux priorités technologiques critiques de toutes les entreprises : créer des applications modernes de niveau entreprise et protéger les charges de travail et les clients des entreprises », a déclaré Pat Gelsinger, directeur général de VMware, dans un communiqué. « Grâce à ces actions, nous accélérons de manière significative nos offres d’abonnements et de logiciels en tant que service et nous développons notre capacité à permettre la transformation numérique de nos clients ».



Source :



Et vous ?



Quel est votre avis sur le sujet ?



Ce type de démarche audacieuse correspond exactement à ce que vous recherchez ?



Pensez-vous comme Pat Gelsinger que le secteur de la sécurité est défaillant et inefficace ?



Voir aussi :



Sortie de VMware Workstation 15 : les principales nouveautés, de la solution de virtualisation de bureau pour Windows et Linux



IBM et VMware renforcent leur partenariat pour accélérer l'adoption du Cloud hybride, et la transformation numérique des entreprises Le géant de la virtualisation VMware Inc. a placé son argent là où il se trouve aujourd'hui, en annonçant les acquisitions du fournisseur de plate-forme de développement logiciel Pivotal Software Inc. leader du cloud fournisseur de plate-forme native, et de la firme de cybersécurité Carbon Black Inc. acteur de la cybersécurité des terminaux mobiles, pour un prix combiné estimé à 4,8 milliards de dollars.D'une part, VMware et Pivotal Software ont annoncé que les sociétés avaient conclu un accord définitif en vertu duquel VMware rachèterait Pivotal à un prix pondéré de 11,71 dollars par action, au total, la contrepartie de la fusion représente une valeur d'entreprise de 2,7 milliards de dollars pour Pivotal.Après la clôture de la transaction, VMware sera en mesure de fournir le portefeuille le plus complet basé sur Kubernetes destiné aux entreprises pour les applications modernes. « Kubernetes est en train de devenir le standard de facto pour les applications modernes multi-cloud. Nous sommes ravis de combiner la plate-forme de développement, les outils et les services de Pivotal avec les capacités d'infrastructure de VMware pour fournir un portefeuille complet de Kubernetes permettant de créer, d'exécuter et de gérer des applications modernes », a déclaré Pat Gelsinger, PDG de VMware. « Il est important de noter que l’ajout de Pivotal à notre plate-forme accélère notre vision plus générale et renforce notre position de leader dans l’infrastructure informatique moderne multi-cloud.« Le temps est idéal pour unir nos forces à VMware, un leader du secteur partageant notre engagement à apporter des contributions à la communauté open source et notre objectif consistant à ajouter de la valeur aux développeurs au-delà de Kubernetes », a déclaré Rob Mee, PDG de Pivotal. « VMware a déjà fait ses preuves en aidant les organisations à exploiter et gérer une infrastructure cohérente pour la prise en charge d'applications critiques. Nos deux sociétés ont déjà construit une base solide sur la réussite de notre collaboration VMware PKS. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec VMware afin de fournir encore plus de valeur aux clients qui construisent des applications modernes ».« Le conseil d'administration de VMware est déterminé à créer de la valeur pour tous les actionnaires », a déclaré Karen Dykstra, présidente du comité spécial du conseil d'administration de VMware. « Après une évaluation approfondie et indépendante de ses conseillers et une étroite collaboration avec l’équipe de gestion de VMware, le comité spécial a recommandé au conseil d’approuver cette transaction avec Pivotal, en raison de sa forte valeur stratégique à long terme pour la société et ses clients ».Par ailleurs, VMware et Carbon Black, un leader en protection cloud, ont annoncé la signature par les deux sociétés d’un accord définitif en vertu duquel VMware acquerra Carbon Black dans le cadre d’une transaction représentant une valeur de 2,1 milliards de dollars. Après la finalisation de la transaction, VMware sera positionné pour fournir une sécurité dans le cloud qui protégera mieux les charges de travail et les clients de l’entreprise grâce au big data, à l’analyse comportementale et à l’intelligence artificielle.« Le secteur de la sécurité est défaillant et inefficace avec trop de solutions fragmentées et aucune architecture de plate-forme cohérente. En intégrant le Carbon Black dans la famille VMware, nous faisons maintenant un énorme pas en avant en matière de sécurité et fournissons une plate-forme d'entreprise pour administrer et protéger les charges de travail, les applications et les réseaux », a déclaré Gelsinger. « Grâce à cette acquisition, VMware occupera également une position de leader en matière de sécurité pour la nouvelle ère des applications modernes livrées depuis n'importe quel cloud vers n'importe quel appareil ».« Aujourd'hui, marque une étape importante pour Carbon Black, VMware et l'ensemble du secteur de la cybersécurité », a déclaré Patrick Morley, PDG de Carbon Black. « Nous avons maintenant la possibilité d'intégrer de manière transparente la plate-forme de protection des points d'extrémité native au cloud de Carbon Black dans tous les points de contrôle de VMware. Ce type de démarche audacieuse correspond exactement à ce que les industries de l'informatique et de la sécurité cherchent à voir depuis très longtemps. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de VMware pour continuer à fournir une plate-forme de cloud de sécurité moderne aux clients du monde entier. De plus, nous sommes heureux que la transaction d'aujourd'hui offre aux actionnaires de Carbon Black une valeur immédiate et substantielle ».« Ces acquisitions répondent à deux priorités technologiques critiques de toutes les entreprises : créer des applications modernes de niveau entreprise et protéger les charges de travail et les clients des entreprises », a déclaré Pat Gelsinger, directeur général de VMware, dans un communiqué. « Grâce à ces actions, nous accélérons de manière significative nos offres d’abonnements et de logiciels en tant que service et nous développons notre capacité à permettre la transformation numérique de nos clients ».Source : Reuters Quel est votre avis sur le sujet ?Ce type de démarche audacieuse correspond exactement à ce que vous recherchez ?Pensez-vous comme Pat Gelsinger que le secteur de la sécurité est défaillant et inefficace ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Scrum Master H/F ↳ Sopra Steria - Ile de France - Paris (75000) Techniciens ou Pilotes d'exploitation N1-N2 (Linux -UNIX) (H/F) ↳ Vital Informatique - Ile de France - Courbevoie (92400) Développeur php/Java ↳ Computer Futures - France - Courbevoie Voir plus d'offres