: vSphere réduit les coûts opérationnels et simplifie considérablement la gestion des environnements informatiques (production, assurance qualité ou développement) étendus ou dispersés géographiquement ; fournir de l’informatique en tant que service : VMware vSphere permet aux clients de bénéficier des avantages du cloud computing tout en préservant la sécurité, la conformité et le contrôle total sur les ressources de l’entreprise.

Les développeurs ne peuvent pas se permettre une infrastructure qui leur fait perdre du temps, car les entreprises comptent sur eux pour développer et déployer rapidement des applications afin d'accélérer leur transformation numérique. Les équipes informatiques sont également confrontées au défi de fournir une infrastructure moderne prenant en charge le développement d'applications modernes basées sur des conteneurs, y compris les services et les outils pour créer de nouvelles applications. Il est donc nécessaire de pouvoir disposer d'une plateforme d'applications qui peut remplir ces exigences ; ce qu'essaient d'ailleurs de satisfaire certains fournisseurs, y compris VMware avec vSphere.VMware vSphere est la plateforme de virtualisation leader pour la création d’infrastructures de cloud computing. Il permet aux utilisateurs d’exécuter leurs applications métier stratégiques en toute sécurité et de répondre plus rapidement aux besoins de l’activité.vSphere permet aux entreprises de :Dans sa version 7, vSphere a été réarchitecturé pour un support natif de Kubernetes afin de permettre aux clients de moderniser leurs charges de travail. Désormais, il est possible d'exécuter des applications d'entreprise existantes avec des applications conteneurisées de manière unifiée, tout en conservant la portabilité des applications. Les autres nouveautés et améliorations portent sur la gestion du cycle de vie, la sécurité, la performance et la résilience.Selon VMware, vSphere 7 est la plus version la plus importante depuis plus d'une décennie. Avec ses nouveautés, s'il ne l'était pas déjà, vSphere devient un composant essentiel pour une infrastructure cloud hybride.Global Knowledge, partenaire VMware certifié, propose une formation sur la dernière version majeure de vSphere. C'est une formation intensive qui met l’accent sur l’installation, la configuration et la gestion de VMware vSphere 7 qui inclut VMware ESXI et VMware vCenter. La formation permet aux participants d’acquérir les compétences et connaissances pour administrer une infrastructure de virtualisation vSphere pour une organisation de n’importe quelle taille.Vous pouvez ainsi vous former en centre de formation ou à distance, mais surtout avec un instructeur certifié VMware. Les retours des formations réalisées en 2020 sur vSphere 7 sont en effet très positifs, comme en témoigne la note de 4,8/5 reçue par les instructeurs certifiés VMware pour leur qualité d'animation et leur niveau d'expertise. Ils apportent à la fois un rythme d'apprentissage équilibré, une expertise du sujet et permettent des échanges au sein de la classe. Au cours de cette formation officielle VMware vSphere 7, vous allez également bénéficier d'un support de cours personnel et annotable, et pratiquer sur des labs pertinents et bien construits.Si vous être intéressé, notez qu'il est possible de faire financer votre formation vSphere 7 à titre individuel (Compte Personnel de Formation) ou en tant que salarié. Dans le dernier cas, plusieurs dispositifs de financement sont disponibles et peuvent parfois être combinés.