La nouvelle version ajoute le contrôle à distance des machines virtuelles hébergées dans le cloud et la prise en charge des machines virtuelles chiffrées, même si, pour l'instant, cette fonction n'est disponible qu'en ligne de commande. L'interface graphique a été simplifiée, avec une meilleure intégration des messages d'aide et d'erreur et la possibilité de modifier facilement des paramètres tels que le nombre de cœurs de processeur pendant la création de la MV.D'autres changements dans son intégration avec les OS hôtes sont moins visibles mais devraient s'avérer utiles. Sous macOS, il n'utilise plus d'extensions de noyau et s'appuie entièrement sur les outils d'hyperviseur intégrés du système d'exploitation - ce qui est nécessaire car macOS 11 et les versions ultérieures ont supprimé la prise en charge des extensions de noyau tierces. Il existe également une version préliminaire pour les Macs basés sur l'Apple Arm Silicon. Cependant, bien que la version 7 s'installe sans problème sur macOS 10.14, elle ne fonctionne pas dessus : la version 10.15 ou une version plus récente est nécessaire, alors faites attention si vous utilisez encore Mojave.Pour les utilisateurs de Windows, la prise en charge UEFI de VirtualBox inclut désormais Secure Boot et l'émulation des puces TPM 1.2 et 2.0, ce qui facilitera l'exécution de Windows 11 dans les VM. Il est étrange de penser que les gens ne peuvent pas satisfaire aux exigences de sécurité de Windows 11 sur leur matériel physique, mais qu'ils peuvent le faire en quelques clics dans VirtualBox.Les programmes qui dépendent d’un matériel spécifique ne fonctionnent pas correctement dans une machine virtuelle. Par exemple, les jeux ou applications qui nécessitent un traitement avec des GPU risquent de ne pas fonctionner correctement. Par ailleurs, les applications basées sur les minuteurs sous 10 ms, notamment les applications de mixage de concert et les minuteurs de haute précision, peuvent être confrontées à des problèmes d’exécution dans une machine virtuelle.Sur les hôtes Windows, il existe une prise en charge expérimentale de l'exécution en session zéro, ce qui signifie que les VM pourront démarrer sans que personne ne se connecte. Sous Windows, Virtualbox 7 utilise DirectX 11, et sous xNix, il utilise un nouveau pilote DXVK pour l'accélération 3D matérielle.L'application VirtualBox elle-même est à la fois un freeware à petite échelle et un logiciel libre à grande échelle, tout comme ses ajouts facultatifs pour les invités, qui permettent l'intégration hôte/invité. De nombreuses distributions Linux incluent leurs propres versions des ajouts pour invités, mais si vous les installez à partir de VirtualBox lui-même, la version 7 a un support préliminaire pour les mettre à jour automatiquement dans les invités.Bien sûr, d'autres hyperviseurs sont disponibles. Windows a Hyper-V, il fournit spécifiquement des capacités de virtualisation matérielle. Cela signifie que chaque machine virtuelle s’exécute sur du matériel virtuel. Hyper-V permet de créer des disques durs virtuels, des commutateurs virtuels et un certain nombre d’autres périphériques virtuels qui peuvent être ajoutés aux machines virtuelles.Hyper-V est disponible dans les versions 64 bits des éditions Entreprise et Éducation de Windows 10 Professionnel. Il n’est pas disponible dans l’édition Famille. La plupart des ordinateurs exécutent Hyper-V, mais chaque machine virtuelle exécute un système d’exploitation complètement distinct. Vous pouvez généralement exécuter une ou plusieurs machines virtuelles sur un ordinateur équipé de 4 Go de RAM.Pour une version plus récente de macOS que ce vautour, il y a UTM. Les amateurs de logiciels libres préféreront peut-être s'en tenir à KVM (Kernel-based Virtual Machine) et aux outils qui l'utilisent, tels que GNOME Boxes ou VMM (bien que VirtualBox soit sans doute plus flexible que le premier et plus facile à utiliser que le second). KVM est un hyperviseur libre de type I pour Linux. KVM est intégré dans le noyau Linux depuis la version 2.6.20.KVM (pour Kernel-based Virtual Machine) est une solution de virtualisation complète pour Linux sur du matériel x86 contenant des extensions de virtualisation (Intel VT ou AMD-V). Elle se compose d'un module noyau chargeable, kvm.ko, qui fournit l'infrastructure de virtualisation de base et d'un module spécifique au processeur, kvm-intel.ko ou kvm-amd.ko.En utilisant KVM, on peut faire tourner plusieurs machines virtuelles exécutant des images Linux ou Windows non modifiées. Chaque machine virtuelle possède un matériel virtualisé privé : une carte réseau, un disque, une carte graphique, etc. KVM est un logiciel open source. Son composant noyau de KVM est inclus dans la version principale de Linux, à partir de la version 2.6.20. Le composant espace utilisateur de KVM est inclus dans la version principale de QEMU, à partir de la version 1.3.Il y a aussi le logiciel gratuit, mais pas libre, VMware Player. VMware Workstation s'exécute sur du matériel x86 standard avec des processeurs Intel et AMD 64 bits, et sur des systèmes d'exploitation hôtes Windows ou Linux 64 bits. Toutefois, le grand avantage de VirtualBox est qu'il se présente et fonctionne de la même manière sous Windows, Linux ou macOS, et que les VM peuvent être librement déplacées d'un OS à l'autre.Actuellement, VirtualBox fonctionne sur des hôtes Windows, Linux, Macintosh et Solaris et prend en charge un grand nombre de systèmes d'exploitation invités, notamment Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10), DOS/Windows 3.x, Linux (2.4, 2.6, 3.x et 4.x), Solaris et OpenSolaris, OS/2 et OpenBSD. VirtualBox reste gratuite pour Windows, macOS et Linux.Source : VirtualBox Quel est votre avis sur la version 7.0 de VirtualBox ?Quelle amélioration vous intéresse le plus ? Quelles sont vos attentes ?Quel logiciel de virtualisation utilisez-vous ? Pourquoi ?Si vous devriez choisir entre VirtualBox, Hyper-V, VMware ou encore KVM, lequel préfériez-vous ? Pourquoi ?