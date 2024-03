Un assistant qui arrive à point nommé ?

Proxmox VE 8.1 améliorations et fonctionnalités

L'une des principales avancées de Proxmox VE 8.1 est la prise en charge de Secure Boot. Ce protocole de sécurité est essentiel pour protéger le processus de démarrage des ordinateurs, en veillant à ce que seuls les logiciels dotés d'une signature numérique valide soient exécutés au cours du démarrage. Grâce à l'inclusion d'un chargeur de démarrage signé, Proxmox VE peut désormais être installé de manière transparente dans des environnements où Secure Boot est actif, ce qui constitue une étape importante dans l'amélioration des capacités de sécurité de la plateforme.

Un autre point fort de cette version est l'intégration de la technologie SDN (Software-defined Network). Désormais un composant central, le SDN dans Proxmox VE permet aux utilisateurs de créer des zones et des réseaux virtuels (VNets) directement à partir de l'interface web. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour gérer des configurations de réseau complexes et des configurations multitenants. La flexibilité et l'évolutivité offertes par le SDN permettent de répondre aux divers besoins des entreprises, qu'il s'agisse de réseaux privés sur des nœuds individuels ou de réseaux superposés étendus sur plusieurs clusters.

La version 8.1 introduit également un nouveau système de notification flexible. Ce système adopte une approche basée sur la correspondance pour l'acheminement des notifications, ce qui permet aux utilisateurs de définir des cibles spécifiques pour différents types de notifications. Cette mise à jour offre aux administrateurs une plus grande précision dans la spécification des règles de notification, ce qui se traduit par des alertes mieux adaptées aux divers besoins opérationnels.

Broadcom a finalisé le rachat de VMware pour 61 milliards de dollars en novembre dernier. Le rachat a été suivi rapidement d'annonces sur la manière dont Broadcom prévoit de réorganiser la société de virtualisation en plusieurs divisions. Un mois plus tard, Broadcom a annoncé la fin des licences perpétuelles de VMware et le passage aux souscriptions à des abonnements. Dans un article publié le 15 janvier, VMware a confirmé qu'il met fin à un large éventail de produits en « fin de disponibilité » et que « ces produits ne sont plus disponibles à l'achat ». Après l'acquisition, Broadcom a laissé entendre qu'il mettrait en œuvre une politique de rationalisation et de simplification du portefeuille de VMware. Par conséquent, le portefeuille de la société de virtualisation sera réduit à quelques offres qui, selon Broadcom, seront axées sur sa meilleure technologie.VMware a dressé la liste des 56 produits et plateformes VMware qui disparaissent : « toutes les options de licence - y compris les licences perpétuelles, les licences de support et d'abonnement (SnS), les licences SaaS/hébergées et les abonnements, ainsi que toutes les éditions, suites et paramètres de tarification de chaque produit, sauf indication contraire - sont incluses dans cette annonce. Ces produits ne sont plus disponibles à l'achat ». VMware (Broadcom) a également déclaré dans sa courte note : « à l'avenir, au moment du renouvellement, les clients se verront proposer les meilleurs produits d'abonnement pour répondre à leurs besoins ».Les décisions impopulaires ne se sont pas limitées là : Broadcom a décidé de supprimer la version gratuite du logiciel de virtualisation ESXi. La version gratuite d'ESXi était utilisée par les bricoleurs et les amateurs, mais Broadcom ne veut que des clients payants désormais.Suite au rachat, Dell a opté pour mettre fin à son accord de distribution . Pour sa part, le CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) dénonce les changements apportés par Broadcom aux licences logicielles de VMware. Le groupe industriel s'oppose à ce qu'il décrit comme une annulation unilatérale par Broadcom des conditions de licence pour des logiciels de virtualisation essentiels. Il affirme que « Broadcom rançonne le secteur du cloud en agissant de la sorte » et avertit que ces activités pourraient décimer le marché européen du cloud. Le CISPE demande une pause dans les résiliations de contrats et appelle les régulateurs européens à mener une enquête minutieuse sur les accords de licence logicielle de VMware et Broadcom.C'est dans ce contexte qu'a été présenté le nouvel assistant d'importation de Proxmox. Il est intégré au système de stockage existant de Proxmox VE, permettant une intégration directe dans l’API et l’interface utilisateur basée sur le Web de la plateforme. Il offre aux utilisateurs la possibilité d’importer des machines virtuelles VMware ESXi dans leur intégralité, traduisant la plupart des paramètres de configuration d’origine de la VM vers le modèle de configuration de Proxmox VE (tout en minimisant les temps d’arrêt).Actuellement, l’assistant d’importation est en version de prévisualisation technique, ayant été ajouté pendant le cycle de développement de Proxmox VE 8.2. Bien qu’il soit encore en développement actif, les premiers rapports suggèrent que l’assistant est stable et prometteur pour des améliorations futures, notamment l’ajout prévu de la prise en charge d’autres sources d’importation telles que les fichiers OVF/OVA.Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs doivent d’abord configurer un nouveau stockage pour une source d’importation via l’interface Web de Proxmox VE. Après cette configuration, ils peuvent sélectionner le nouveau stockage, afficher toutes les machines virtuelles disponibles éligibles à l’importation et lancer le processus d’importation avec des options pour ajuster certains paramètres. Des modifications avancées peuvent être apportées après l’importation, garantissant aux utilisateurs la flexibilité d’affiner leurs configurations de machines virtuelles.À l’heure actuelle, l’assistant d’importation prend en charge les versions ESXi de 6.5 à 8.0, avec certaines limitations concernant le stockage vSAN et les implications de performance lors de l’utilisation d’un vCenter comme source d’importation. Il est accessible en mettant à jour Proxmox VE vers des versions spécifiques des packages pve-manager et libpve-storage-perl, disponibles dans les référentiels pvetest et pve-no-subscription.Cet outil témoigne de l’engagement de Proxmox à fournir des solutions de virtualisation accessibles et open-source. En utilisant l’API officielle d’ESXi et en implémentant un système de fichiers dans l’espace utilisateur avec une mise en cache optimisée en Rust (un langage de programmation sûr, rapide et moderne idéal pour les tâches de niveau système), Proxmox vise à garantir que cette nouvelle fonctionnalité peut être intégrée en douceur dans son écosystème plus large.En novembre, Proxmox Server Solutions a publié la version 8.1 de sa plateforme de gestion de la virtualisation des serveurs, Proxmox Virtual Environment (VE). Cette dernière itération s'appuie sur les solides fondations établies par la version 8.0, qui a introduit des technologies telles que QEMU 7.1 et LXC 5, ainsi que la prise en charge de Ceph Quincy 17.2.La nouvelle version apporte un grand nombre d'améliorations, de corrections de bogues et, notamment, des fonctionnalités clés telles que la compatibilité Secure Boot et une pile SDN (Software-defined Network) complète. Proxmox VE 8.1 représente une mise à jour substantielle, améliorant la sécurité, les capacités réseau et les performances globales de la plateforme :Poursuivant sa prise en charge des solutions de stockage de pointe, Proxmox VE 8.1 ajoute la prise en charge de Ceph Reef 18.2.0, tout en maintenant la compatibilité avec Ceph Quincy 17.2.7. Ceph Reef apporte des défauts améliorés qui améliorent les performances et augmentent les vitesses de lecture, offrant un backend de stockage robuste et évolutif pour les environnements virtualisés.Proxmox VE 8.1 est basé sur Debian 12.2 ("Bookworm") et utilise le noyau Linux 6.5 comme valeur stable par défaut. Il intègre ZFS 2.2.0, y compris les corrections de bogues critiques de la version 2.2.1, ce qui garantit un système de fichiers fiable et performant. La plateforme reste libre et open-source, distribuée sous la licence publique générale GNU Affero, v3.Source : Proxmox Que pensez-vous des décisions de Broadcom suite aux rachats de VMware ? Laquelle/lesquelles vous semble la/les plus impopulaire(s) et ou vous affecte ?Une situation qui pourrait profiter à la concurrence ? Dans quelle mesure ?Avez-vous déjà utilisé Proxmox VE pour gérer vos machines virtuelles ? Partagez vos expériences et vos préférences.Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous envisageriez de migrer depuis VMware ESXi vers Proxmox VE ? Coûts, fonctionnalités, performances, etc. ?Quelles sont les fonctionnalités que vous aimeriez voir ajoutées à l’assistant d’importation de Proxmox ? Y a-t-il des améliorations spécifiques que vous attendez ?Pensez-vous que les solutions open-source comme Proxmox sont l’avenir de la virtualisation ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quelles sont vos impressions générales sur l’intégration de Rust dans le développement de Proxmox VE ? Croyez-vous que cela améliore la stabilité et les performances ?