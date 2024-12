Beeks Group n’est pas un cas isolé d’entreprise à la recherche d’alternatives à VMware

Beeks propose des serveurs privés virtuels et des boîtiers métalliques nus aux prestataires de services financiers et met l'accent sur une faible latence dans les deux cas - et pour le réseau de négociation qu'il exploite. L'entreprise opère dans plus de 20 centres de données et gère un parc de plus de 20 000 machines virtuelles et de plus de 3000 serveurs en métal nu. La plupart de ses machines virtuelles fonctionnent désormais sous OpenNebula, un projet open source qui offre des fonctionnalités de cloud hybride sur plusieurs hyperviseurs, mais qui privilégie KVM. L’entreprise explique que l'abandon de VMware est dû à plusieurs facteurs dont une facture de Broadcom représentant dix fois la somme qu'elle payait auparavant pour les licences logicielles perpétuelles.De nombreux clients de VMware indiquent que les coûts de VMware ont augmenté 300 % après le rachat par Broadcom. Certaines entreprises ont évoqué des hausses de prix encore plus importantes, notamment AT&T, qui a affirmé que Broadcom avait proposé une hausse de prix de 1 050 %. AT&T poursuit Broadcom au sujet de la prise en charge de la licence perpétuelle et déclare avoir envisagé d'autres solutions pour VMware.Le fournisseur de services d'assistance informatique Encore Technologies est en train de migrer de VMware à OpenNebula. Bradley Bishop, responsable DevOps d'Encore Technologies, a expliqué que la multiplication par trois des coûts de VMware sous Broadcom a poussé l'entreprise à essayer d'autres produits. L'augmentation des coûts est due au fait que Broadcom a regroupé toutes les offres de VMware en deux postes, a-t-il expliqué.« À moins d'utiliser l'ensemble de la gamme de produits VMware, de nombreuses entreprises ont été contraintes de payer pour des choses qu'elles ne voulaient pas ou dont elles n'avaient pas besoin », a-t-il ajouté.Dean Colpitts, directeur de la technologie chez Members IT Group, client canadien de VMware et fournisseur de services gérés, a partagé les mêmes sentiments, ajoutant que « Broadcom n'est tout simplement pas à l'écoute de ce que les clients disent vouloir ou avoir besoin » lorsqu'il s'agit de produits et de fonctionnalités VMware, en particulier ceux qui concernent les petites et moyennes entreprises.Les coûts de VMware Enterprise Edition pour le Lake Land College de l'Illinois ont augmenté de 300 % « sans fonctionnalités/avantages supplémentaires », a déclaré James Westendorf, directeur des services techniques. Lake Land utilise VMware depuis 2008, mais en tant qu'établissement d'enseignement supérieur communautaire, son budget est limité, explique Westendorf :« Étant donné que nous sommes un établissement d'enseignement supérieur communautaire, nous sommes responsables devant les contribuables de la bonne gestion de nos fonds et de nos investissements dans la technologie [...]. Lorsqu'il y a une augmentation significative des prix, comme 300 %, cela devient un problème qui nous oblige à peser le coût par rapport aux gains et à chercher d'autres options ».Broadcom a finalisé l'acquisition de VMware fin 2023 pour un montant de 69 milliards de dollars. Et presque immédiatement, le géant des semiconducteurs a déclenché une tempête de feu en apportant des changements majeurs au catalogue de produits de VMware, notamment en modifiant les licences logicielles et en mettant fin à certains produits.Par exemple, l’entreprise a annoncé la fin des licences perpétuelles pour VMware et le passage aux souscriptions à des abonnements :« Après la date de validité des licences perpétuelles, les clients ne pourront plus acheter de nouvelles. Ils pourront plutôt souscrire à des abonnements ou des licences à durée déterminée pour compléter ou remplacer leur base d'installation actuelle sous licence perpétuelle », indique Broadcom dans la note d’information relative au changement de formule.« C'est le moment idéal pour les clients d'évaluer l'état actuel de leurs produits d'infrastructure et de gestion VMware. Nous les encourageons à revoir leur inventaire de licences perpétuelles, y compris les cycles d'actualisation et les dates de renouvellement, et à se familiariser avec les offres d'abonnement de VMware. Les clients peuvent également contacter leur représentant VMware ou partenaire pour plus d'informations », ajoute l’entreprise.Ces modifications brutales ont impacté fortement les organisations, plusieurs clients ayant vu leurs coûts de licence multipliés par 12. Selon les acteurs européens du cloud, les « tactiques brutales » de Broadcom décimeront le marché indépendant de cloud computing de l'Europe.La situation actuelle de VMware sous la direction de Broadcom a créé un climat d’incertitude et de mécontentement parmi ses clients. Les entreprises cherchent des alternatives plus flexibles et abordables pour répondre à leurs besoins en matière de virtualisation et de cloud computing. 