bloc : le pilote de bloc NBD prend désormais en charge un traitement plus efficace des demandes de copie sur lecture ;

: le pilote de bloc NBD prend désormais en charge un traitement plus efficace des demandes de copie sur lecture ; bloc : optimisations du serveur NBD pour la copie d'images éparses et corrections/améliorations générales pour les implémentations du serveur/client NBD ;

: optimisations du serveur NBD pour la copie d'images éparses et corrections/améliorations générales pour les implémentations du serveur/client NBD ; bloc/crypto : performances améliorées pour le cryptage AES-XTS pour le cryptage de disque LUKS ;

: performances améliorées pour le cryptage AES-XTS pour le cryptage de disque LUKS ; Virtio : support de vfio-pci pour la propriété « failover_pair_id » pour faciliter la migration des périphériques VFIO ;

: support de vfio-pci pour la propriété « failover_pair_id » pour faciliter la migration des périphériques VFIO ; 68k : nouvelle machine « next-cube » pour l'émulation d'un NeXTcube classique ;

: nouvelle machine « next-cube » pour l'émulation d'un NeXTcube classique ; 68k : nouvelle machine « q800 » pour l'émulation de la Macintosh Quadra 800 ;

: nouvelle machine « q800 » pour l'émulation de la Macintosh Quadra 800 ; ARM : nouvelle machine « ast2600-evb » pour l'émulation du SoC Aspeed AST2600 ;

: nouvelle machine « ast2600-evb » pour l'émulation du SoC Aspeed AST2600 ; ARM : support semihosting v2.0 avec les extensions STDOUT_STDERR/EXIT_EXTENDED ;

: support semihosting v2.0 avec les extensions STDOUT_STDERR/EXIT_EXTENDED ; ARM : Prise en charge KVM pour plus de 256 CPU ;

: Prise en charge KVM pour plus de 256 CPU ; ARM : la machine « virt » supporte maintenant le branchement à chaud de la mémoire ;

: la machine « virt » supporte maintenant le branchement à chaud de la mémoire ; ARM : amélioration des performances de l'émulation TCG ;

: amélioration des performances de l'émulation TCG ; ARM : prise en charge KVM pour les instructions SIMD SVE sur matériel compatible SVE ;

: prise en charge KVM pour les instructions SIMD SVE sur matériel compatible SVE ; PowerPC : support de l'émulation pour les instructions mffsce, mffscrn et mffscrni POWER9 ;

: support de l'émulation pour les instructions mffsce, mffscrn et mffscrni POWER9 ; PowerPC : la machine « powernv » prend désormais en charge les systèmes Homer et OCC SRAM ;

: la machine « powernv » prend désormais en charge les systèmes Homer et OCC SRAM ; RISC-V : l'argument « -initrd » est maintenant supporté ;

: l'argument « -initrd » est maintenant supporté ; RISC-V : le débogueur peut maintenant voir tous les états architecturaux ;

: le débogueur peut maintenant voir tous les états architecturaux ; s390 : TCG implémente désormais la fonctionnalité CPU IEP (Instruction Execution Protection) ;

: TCG implémente désormais la fonctionnalité CPU IEP (Instruction Execution Protection) ; SPARC : « sun4u » IOMMU supporte maintenant le bit « invert endianness » ;

: « sun4u » IOMMU supporte maintenant le bit « invert endianness » ; x86 : les fonctions VMX peuvent être activées / désactivées via les flags "-cpu" ;

: les fonctions VMX peuvent être activées / désactivées via les flags "-cpu" ; x86 : nouvelle machine "microvm" qui utilise virtio-mmio au lieu de PCI comme référence pour l'optimisation des performances ;

: nouvelle machine "microvm" qui utilise virtio-mmio au lieu de PCI comme référence pour l'optimisation des performances ; x86 : support de l'émulation pour les extensions AVX512 BFloat16 ;

: support de l'émulation pour les extensions AVX512 BFloat16 ; x86 : nouvelles fonctionnalités CPU avec clzero et xsaveerptrtr ;

: nouvelles fonctionnalités CPU avec clzero et xsaveerptrtr ; x86 : TSX (HLE et RTM) désactivée par défaut pour tous les CPU récents ;

: TSX (HLE et RTM) désactivée par défaut pour tous les CPU récents ; x86 : prise en charge des nouveaux indicateurs IA32_ARCH_CAPABILITIES : MDS_NO, TSX_NO, TSX_NO, TSX_CTRL ;

: prise en charge des nouveaux indicateurs IA32_ARCH_CAPABILITIES : MDS_NO, TSX_NO, TSX_NO, TSX_CTRL ; x86 : nouveaux modèles de CPU : Denverton (SoC Atom de classe serveur), Snowridge et Dhyana ;

: nouveaux modèles de CPU : Denverton (SoC Atom de classe serveur), Snowridge et Dhyana ; x86 : le support de macOS Hypervisor.framework ("-accel hvf") est maintenant considéré comme stable ;

: le support de macOS Hypervisor.framework ("-accel hvf") est maintenant considéré comme stable ; Xtensa : nouveau type de machine « virt » ;

: nouveau type de machine « virt » ; Xtensa : support call0 ABI pour l'émulation en mode utilisateur.

QEMU est un logiciel libre de machine virtuelle, pouvant émuler un processeur et plus généralement une architecture différente au besoin. Il permet d’exécuter un ou plusieurs systèmes d’exploitation (et leurs applications) de manière isolée via des hyperviseurs tels que KVM et Xen, ou plus simplement des binaires, dans l’environnement d’un système d’exploitation déjà installé sur la machine.QEMU permet la virtualisation sans émulation, si le système invité utilise le même processeur que le système hôte, ou bien d’émuler les architectures des processeurs x86, ARM, PowerPC, Sparc, MIPS1. Il fonctionne sur les plateformes x86, x64, PPC, Sparc, MIPS, ARM et sous les systèmes d’exploitation Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Mac OS X, Unix et Windows.L’équipe en charge du développement de QEMU a récemment annoncé la disponibilité de la version 4.2.0 de son logiciel libre de machine virtuelle. Ci-dessous, vous avez une liste non exhaustive des nouveautés et améliorations qui caractérisent cette nouvelle version de QEMU :Source : Notes de version Utilisez-vous QEMU ? Connaissez-vous de bonnes alternatives à ce logiciel ?