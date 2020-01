VMware entérine le rachat de Pivotal pour 2,7 milliards de dollars Et procède à la la création d'une nouvelle unité dédiée aux applications cloud natives 0PARTAGES 3 0



Avec ce rachat, VMware est en mesure de fournir le portefeuille le plus complet basé sur Kubernetes destiné aux entreprises pour les applications modernes. « Kubernetes est en train de devenir le standard de facto pour les applications modernes multi-cloud. Nous sommes ravis de combiner la plate-forme de développement, les outils et les services de Pivotal avec les capacités d'infrastructure de VMware pour fournir un portefeuille complet de Kubernetes permettant de créer, d'exécuter et de gérer des applications modernes », avait alors déclaré Pat Gelsinger, PDG de VMware. « Il est important de noter que l’ajout de Pivotal à notre plate-forme accélère notre vision plus générale et renforce notre position de leader dans l’infrastructure informatique moderne multi-cloud ».



« Le temps est idéal pour unir nos forces à VMware, un leader du secteur partageant notre engagement à apporter des contributions à la communauté open source et notre objectif consistant à ajouter de la valeur aux développeurs au-delà de Kubernetes », avait déclaré Rob Mee, PDG de Pivotal. « VMware a déjà fait ses preuves en aidant les organisations à exploiter et gérer une infrastructure cohérente pour la prise en charge d'applications critiques. Nos deux sociétés ont déjà construit une base solide sur la réussite de notre collaboration VMware PKS. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec VMware afin de fournir encore plus de valeur aux clients qui construisent des applications modernes ».



« Le conseil d'administration de VMware est déterminé à créer de la valeur pour tous les actionnaires », avait déclaré Karen Dykstra, présidente du comité spécial du conseil d'administration de VMware. « Après une évaluation approfondie et indépendante de ses conseillers et une étroite collaboration avec l’équipe de gestion de VMware, le comité spécial a recommandé au conseil d’approuver cette transaction avec Pivotal, en raison de sa forte valeur stratégique à long terme pour la société et ses clients ».





Il aura fallu attendre le 30 décembre 2019 pour que Pivotal devienne une filiale VMware. Les solutions de Pivotal seront intégrées au portfolio de produits et services VMware Tanzu, conçus pour aider les clients à transformer la façon dont ils développent, exécutent et gèrent leurs applications les plus importantes avec Kubernetes.



En combinant cette offre Pivotal destinée aux développeurs avec l’infrastructure run-time et les outils de gestion Kubernetes de VMware, la firme souhaite proposer une solution complète permettant d’accroître la productivité des développeurs pour la création d’applications. L’objectif affiché est d’accélérer la livraison de logiciels dans les environnements Edge, Cloud et Data Center.



La nouvelle division » Modern Applications Platform « unissant les solutions Pivotal et VMware sera dirigée par Ray O’Farrell. L'annonce a été faite par le PDG de VMware, Pat-Gelsinger, qui a déclaré : « j'ai le plaisir d'annoncer Ray O'Farrell en tant que leader de la nouvelle unité commerciale Modern Applications Platform de VMware, réunissant les équipes Pivotal et VMware Cloud Native Applications ». Il a ajouté : « et comme Pivotal fait maintenant partie de VMware, je tiens à remercier l'équipe de direction de Pivotal pour avoir bâti une grande entreprise. Ensemble, nous sommes sur le point d'être le principal catalyseur de Kubernetes avec une compréhension approfondie des opérateurs et des développeurs ».



« La transformation numérique et les applications qui la pilotent ne doivent pas être réservées aux seuls géants du cloud et des logiciels », a déclaré Ray O’Farrell, vice-président exécutif et directeur général de la Business Unit Platform Applications Modernes de VMware. « Nous pensons que les solutions et pratiques de développement d'applications modernes doivent être facilement accessibles aux entreprises de tous les jours à travers le monde. Avec les capacités de développement de Pivotal comme base, nous nous concentrerons sur la fourniture aux clients d'offres natives cloud prêtes à l'emploi pour les aider à obtenir de meilleurs résultats commerciaux ».



L'objectif de VMware est de conserver son statut dans le monde de l’informatique à l’ère des containers. Aussi, le moteur d’orchestration de container Kubernetes représente une menace potentielle pour VMware et ses machines virtuelles. En collaborant avec Pivotal, VMware a su faire face à cette menace en développant une distribution de Kubernetes intitulée PKS.



Cette distribution est étroitement liée aux outils de gestion de VMware. Elle permet donc aux entreprises les utilisant déjà de déployer clusters Kubernetes sans avoir à acquérir de nouveaux outils ou à former leurs équipes. Cependant, VMware a pris conscience que Kubernetes représente davantage d’opportunités. Raison pour laquelle, à l’automne 2019, la firme a lancé sa plateforme Cloud Tanzu permettant aux entreprises de gérer n’importe quelle distribution Kubernetes et de développer et déployer des applications cloud-native à l’aide de containers.



Avec son plan de commande développé par Heptio, VMware permet aussi aux entreprises de déployer des applications sur Kubernetes à l’aide de multiples plateformes de développement dont un environnement PaaS Cloud Foundry organisé par Pivotal.



« Pivotal a fondamentalement changé la façon dont les plus grandes marques mondiales créent et gèrent des logiciels en mettant l'accent sur la productivité des développeurs grâce aux abstractions de la plateforme et aux techniques de développement, ainsi que sur la connexion de l'entreprise avec le développeur », a déclaré Edward Hieatt, senior vice president, customer success, Pivotal. « La combinaison de Pivotal et de VMware offre la plateforme d'application la plus complète du secteur et est une victoire pour nos clients, une victoire pour Pivotal et une victoire pour VMware. Nous sommes ravis de faire équipe avec VMware pour aider davantage d'entreprises à devenir des éditeurs de logiciels modernes en adoptant les techniques DevOps et Lean développées par les géants de l'Internet et la communauté des startups ».



Source :



Voir aussi :



Google annonce l'acquisition de CloudSimple, un fournisseur d'environnements sécurisés dédiés à l'exécution de charges de travail VMware dans le cloud

IBM et VMware renforcent leur partenariat pour accélérer l'adoption du Cloud hybride et la transformation numérique des entreprises En août 2019 , VMware a annoncé qu'il faisait l'acquisition du fournisseur de plateforme de développement logiciel Pivotal Software Inc., spécialisé dans les plateformes de cloud computing, pour 2,7 milliards de dollars.Avec ce rachat, VMware est en mesure de fournir le portefeuille le plus complet basé sur Kubernetes destiné aux entreprises pour les applications modernes. « Kubernetes est en train de devenir le standard de facto pour les applications modernes multi-cloud. Nous sommes ravis de combiner la plate-forme de développement, les outils et les services de Pivotal avec les capacités d'infrastructure de VMware pour fournir un portefeuille complet de Kubernetes permettant de créer, d'exécuter et de gérer des applications modernes », avait alors déclaré Pat Gelsinger, PDG de VMware. « Il est important de noter que l’ajout de Pivotal à notre plate-forme accélère notre vision plus générale et renforce notre position de leader dans l’infrastructure informatique moderne multi-cloud ».« Le temps est idéal pour unir nos forces à VMware, un leader du secteur partageant notre engagement à apporter des contributions à la communauté open source et notre objectif consistant à ajouter de la valeur aux développeurs au-delà de Kubernetes », avait déclaré Rob Mee, PDG de Pivotal. « VMware a déjà fait ses preuves en aidant les organisations à exploiter et gérer une infrastructure cohérente pour la prise en charge d'applications critiques. Nos deux sociétés ont déjà construit une base solide sur la réussite de notre collaboration VMware PKS. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec VMware afin de fournir encore plus de valeur aux clients qui construisent des applications modernes ».« Le conseil d'administration de VMware est déterminé à créer de la valeur pour tous les actionnaires », avait déclaré Karen Dykstra, présidente du comité spécial du conseil d'administration de VMware. « Après une évaluation approfondie et indépendante de ses conseillers et une étroite collaboration avec l’équipe de gestion de VMware, le comité spécial a recommandé au conseil d’approuver cette transaction avec Pivotal, en raison de sa forte valeur stratégique à long terme pour la société et ses clients ».Il aura fallu attendre le 30 décembre 2019 pour que Pivotal devienne une filiale VMware. Les solutions de Pivotal seront intégrées au portfolio de produits et services VMware Tanzu, conçus pour aider les clients à transformer la façon dont ils développent, exécutent et gèrent leurs applications les plus importantes avec Kubernetes.En combinant cette offre Pivotal destinée aux développeurs avec l’infrastructure run-time et les outils de gestion Kubernetes de VMware, la firme souhaite proposer une solution complète permettant d’accroître la productivité des développeurs pour la création d’applications. L’objectif affiché est d’accélérer la livraison de logiciels dans les environnements Edge, Cloud et Data Center.La nouvelle division » Modern Applications Platform « unissant les solutions Pivotal et VMware sera dirigée par Ray O’Farrell. L'annonce a été faite par le PDG de VMware, Pat-Gelsinger, qui a déclaré : « j'ai le plaisir d'annoncer Ray O'Farrell en tant que leader de la nouvelle unité commerciale Modern Applications Platform de VMware, réunissant les équipes Pivotal et VMware Cloud Native Applications ». Il a ajouté : « et comme Pivotal fait maintenant partie de VMware, je tiens à remercier l'équipe de direction de Pivotal pour avoir bâti une grande entreprise. Ensemble, nous sommes sur le point d'être le principal catalyseur de Kubernetes avec une compréhension approfondie des opérateurs et des développeurs ».« La transformation numérique et les applications qui la pilotent ne doivent pas être réservées aux seuls géants du cloud et des logiciels », a déclaré Ray O’Farrell, vice-président exécutif et directeur général de la Business Unit Platform Applications Modernes de VMware. « Nous pensons que les solutions et pratiques de développement d'applications modernes doivent être facilement accessibles aux entreprises de tous les jours à travers le monde. Avec les capacités de développement de Pivotal comme base, nous nous concentrerons sur la fourniture aux clients d'offres natives cloud prêtes à l'emploi pour les aider à obtenir de meilleurs résultats commerciaux ».L'objectif de VMware est de conserver son statut dans le monde de l’informatique à l’ère des containers. Aussi, le moteur d’orchestration de container Kubernetes représente une menace potentielle pour VMware et ses machines virtuelles. En collaborant avec Pivotal, VMware a su faire face à cette menace en développant une distribution de Kubernetes intitulée PKS.Cette distribution est étroitement liée aux outils de gestion de VMware. Elle permet donc aux entreprises les utilisant déjà de déployer clusters Kubernetes sans avoir à acquérir de nouveaux outils ou à former leurs équipes. Cependant, VMware a pris conscience que Kubernetes représente davantage d’opportunités. Raison pour laquelle, à l’automne 2019, la firme a lancé sa plateforme Cloud Tanzu permettant aux entreprises de gérer n’importe quelle distribution Kubernetes et de développer et déployer des applications cloud-native à l’aide de containers.Avec son plan de commande développé par Heptio, VMware permet aussi aux entreprises de déployer des applications sur Kubernetes à l’aide de multiples plateformes de développement dont un environnement PaaS Cloud Foundry organisé par Pivotal.« Pivotal a fondamentalement changé la façon dont les plus grandes marques mondiales créent et gèrent des logiciels en mettant l'accent sur la productivité des développeurs grâce aux abstractions de la plateforme et aux techniques de développement, ainsi que sur la connexion de l'entreprise avec le développeur », a déclaré Edward Hieatt, senior vice president, customer success, Pivotal. « La combinaison de Pivotal et de VMware offre la plateforme d'application la plus complète du secteur et est une victoire pour nos clients, une victoire pour Pivotal et une victoire pour VMware. Nous sommes ravis de faire équipe avec VMware pour aider davantage d'entreprises à devenir des éditeurs de logiciels modernes en adoptant les techniques DevOps et Lean développées par les géants de l'Internet et la communauté des startups ».Source : VMware Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 1 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Technicien Informatique H/F ↳ Page Personnel - Bretagne - Fougères (35300) Développeur ↳ MAF RODA AGROBOTIC - Midi Pyrénées - Montauban (82000) Développeur C# .net X++ ↳ Syd - Pays de la Loire - St Herblain (44800) Voir plus d'offres